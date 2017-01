Nacho Vidal: "He tenido sexo con más de 5.000 mujeres y en mi vida privada 2.000"

El actor de cine para adultos Nacho Vidal fue este 15 de enero de 2017 el primer invitado del programa 'Chester in love', nuevo formato presentado por el publicista Risto Mejide en Cuatro.

"No me he hecho mayor, me he hecho muy humano y estoy enamorado de la vida, de mis hijos, de la naturaleza y de los animales, estoy en otra onda", comienza afirmando.

"Me he sentido y me sigo sintiendo un fornicador, yo me he dedicado a un hobby que se ha convertido en una forma de vida y en un trabajo que me ha permitido viajar, hablar idiomas y conocer a personas que me han marcado".

"Pueden ser más de 5.000, no podría poner un número, siempre te van a ver como un prepotente. Pueden ser muchísimas más. No puedo poner un número a la cantidad de veces que me he acostado con diferentes mujeres. En mi vida privada podrían ser unas 2.000. Si me acuesto con ella es que me gusta y una vez me acuesto con ella sé si puedo ir más allá".

"Para mí Dios somos todos, han querido crear un personaje ponerle barba y pelo para asustarnos y para meternos miedo".

"Yo hago sexo con amor. Que lo vean sucio es otra cosa. Todo en la vida lo hago con amor. Yo no fornico, yo hago el amor. Con 20 años me enamoré de una prostituta, me enamoro continuamente. Le dije que dejara su trabajo, pero dijo que no quería que nadie la mantuviera y que hiciéramos algo juntos, porno en vivo. Me encendió una luz y así fue como empezamos. Yo empecé a trabajar por amor".