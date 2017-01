¿Recibió Barbara Rey 500 millones de pesetas del CNI por no contar su 'affaire' con don Juan Carlos?

Espías del CNI depositaron entre 1996 y 1997 en Luxemburgo cantidades millonarias de dinero para la actriz, con el objetivo de que ésta no revelara su romance con el rey Juan Carlos.

Un espía se reunió con ella en una cafetería de Madrid para ofrecerle lo que hoy serían tres millones de euros (500 millones de pesetas) en pagos de 26 millones de pesetas al mes a cambio de que no hablara de su relación con el monarca.

El 25 de septiembre de 1996, el CNI abrió una cuenta en el banco Kredietbank Luxembourg, e ingresó un primer pago.

Estaba a nombre de la sociedad off shore W. K. Dibiapur y tenía contratado el uso de "seudónimos" para cualquier operación de imposiciones o transferencias.

Todo esto, tan rocambolesco y novelero de ser cierto lo que publica este 17 de enero de 2017 el online OKDiario, dirigido por el periodista Eduardo Inda, que cita como fuente a un ex alto cargo del CNI.

Este, siempre según el medio de Inda, les ha revelado que el dinero que se ingresaba en ésta y en otras cuentas abiertas para pagar el silencio de Bárbara Rey procedía de fondos reservados, dinero autorizado por los Presupuestos Generales del Estado para gastos de seguridad interior o exterior.

La misma fuente habla sobre la existencia de otras cuentas para hacer frente a los pagos:

"No solo en Luxemburgo, también en Suiza habíamos abierto cuentas secretas a nombre de identidades falsas y de sociedades interpuestas. Incluso, antes del verano de 1997, salieron de nuestra sede 40 millones de pesetas de los fondos reservados para comprar voluntades en el 'Caso Bárbara Rey'. El destino del dinero lo desconozco".

Y es que parece que mantener el silencio de la actriz era una cuestión de vital importancia. De hecho, en el CNI se tomaron los problemas económicos de Bárbara Rey como "un asunto de Estado y de alto riesgo".

El CNI sospechaba que la actriz poseía un meletín con vídeos de ella y el monarca durante sus 20 años de relación.

"Si aquellas grabaciones caían en manos no apropiadas podían desestabilizar a las más altas instancias del país".

Ya en 1997, la cuenta abierta en el Kredietbank Luxembourg fue cancelada. Poco después, estalló el 'Caso Bárbara Rey'. La actriz murciana denunció presiones que estaba recibiendo, según ella, de amigos del Rey y de los servicios secretos, incluso les acusó de robarle material gráfico y sonoro de su domicilio familiar.

Nadie investigó la denuncia y la vedette tampoco insistió. Así llegó el final de su relación con el monarca, con el que nunca se reuniría.

Bárbara, quien niega saber algo al respecto, habla así de la cuenta bancaria de Luxemburgo:

"Si alguien la abrió y la usó sabrá qué hizo con el dinero. Nunca he estado en Luxemburgo en ese banco. Yo no sé nada ni quiero meterme en líos. Ya me han hecho demasiado daño".