8 famosos que lo fueron por sorpresa

La vida te da sorpresas, y si no que se lo digan a estos famosos de Hollywood que saltaron al estrellato solo por estar en el lugar correcto y en el momento adecuado. Algunos no tenían nada que ver con el mundo del espectáculo, otros como Harrison Ford, estaban relacionados con el mundillo, pero no fue hasta que George Lucas se fijó en él mientras cambiaba chapas en unos estudios de cine, que no tuvo su gran oportunidad.

Ford había participado en películas antes, pero no le compensaba el sueldo que ganaba de actor y siguió trabajando de carpintero, incluso después de participar en American Graffiti, de Lucas, que recaudó más de 21 millones de dólares en taquilla.

Más adelante, daría el salto definitivo en Hollywood al imponerse a actores como Kurt Russel, Nick Nolte, Al Pachino, Christopher Walken o Richard Dreyfuss para interpretar a Han Solo en Star Wars en 1972.

Lucas consigue su capricho, ya que Twentieth Century Fox quería imponer que se contratara a alguien famoso, pero finalmente, con esta decisión nacería una nueva estrella.

Yippee-Ki-Yay

El protagonista de la saga de Jungla de Cristal era tartamudo en el colegio. Bruce Willis era tartamudo durante su etapa en la escuela secundaria. Sus compañeros de clase se metían con él apodándole Buck-Buck. Su profesor de teatro le recomendó unos ejercicios para coger confianza y, gracias a ellos superó su tartamudez. El ahora estrella de Hollywood decía que durante aquella época tardaba "tres minutos en completar una sola oración".

Fue el hecho de asumir el rol de un personaje en una obra de teatro lo que le valió para superar su problema. Más adelante, antes de decantarse por la actuación, se dedicó a la música tocando la armónica, al oficio de investigador privado y comenzó a alternar la actuación con trabajos esporádicos en bares.

Si no hubiera recurrido a la interpretación para tratar su problema, nunca habríamos conocido a Bruce Willis. Su primer papel conocido se dio en la película Cita a Ciegas, donde compartía protagonismo con Kim Basinger. Más adelante, Jungla de Cristal, Pulp Fiction o El Sexto Sentido lo han consagrado como otra de las mayores estrellas de Hollywood, según recoge Excite hoy 18 de enero de 2017.



De pérdida a Perdidos

Evangeline Lilly regresaba a casa tras un vuelo cuando fue vista por un agente de modelaje. Esto le valió para hacer contactos y de ahí saltó al mundo de la interpretación, donde se hizo mundialmente conocida por su papel de Kate Austen en la serie Perdidos (Lost). Cuando se estaba emitiendo la segunda temporada de la serie en 2005, fue elegida como la segunda mujer más sexy del mundo para la revista Maxim, por detrás de Eva Longoria. También ha participado como elfa en la trilogia de El Hobbit.



Lolita a la vista

La joven, pero ya más que consagrada en el cine, Natalie Portman se encontraba en una pizzeria a los 11 años de edad cuando un agente de modelos se fijó en ella y le invitó a hacer una sesión fotográfica. De ahí vino su papel de niña 'Lolita' en León: El Profesional junto a Jean Renó, Heat, Mars Attacks, Star Wars, y el resto ya lo conocéis...



De casi morir ahogado a conquistar el Western

La casualidad de Clint Eastwood fue bastante inesperada. Estando en el ejercito, sufrió un accidente de avión cuando volvía de una visita a sus padres en el bombardero Douglas AD.

El aparato se quedo sin combustible y se estrelló en el mar. Eastwood consiguió escapar del avión mientras se hundía y nadó junto al piloto cinco kilómetros hasta la costa. Un asistente de Universal Studios vio su cara en los informativos tras el incidente y lo coló en los estudios de Hollywood.

De ahí conoció a cámaras y directores, que después de aconsejarle hacer interpretación, lo contrataron para varias películas hasta hacerse la estrella consagrada que es hoy, también como director.



El príncipe de la suerte de Bel Air

Will Smith era un rapero arruinado a finales de los 90 cuando de comenzó su meteórica carrera como actor en la sitcom 'El Príncipe de Bel Air'. Desde ahí, casi todo fue hacerse más y más rico a costa de sus grandes éxitos: Dos Policías Rebeldes, Men In Black, Independence Day, En Busca de la Felicidad, Ali...

El símbolo sexual de Estados Unidos trabajaba en una fábrica

Norma Jeane Mortenson trabajaba con su suegra en una fábrica de municiones cuando fue fotografiada en su trabajo para la revista Yank, the Army Weekly, en 1944. Poco después, esta misma mujer se convertiría en Marilyn Monroe.







¡Camarero, póngame una buena actuación!

Chris Pratt es ahora archiconocido como actor por sus papeles principales en películas de presupuesto multimillonario como Guardianes de la Galaxia, Jurassic World o Passengers. El caso es que este intérprete fue descubierto mientras ejercía de camarero en una cafetería. Conclusión: Hay que mostrarse más en sociedad porque lo mismo un día te llevas una grata sorpresa.