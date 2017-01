Cristina Pedroche: "Me da rabia que las feministas piensen que soy tonta"

Cristina Pedroche ha reivindicado de nuevo su "libertad" a ponerse el vestido que ella estime oportuno para presentar las Campanadas (La maciza enseña el truco para tener el "culo duro").

"Hago lo que me da la gana y esta cadena me deja hacer lo que yo quiero, no me obliga a nada", dijo este 17 de enero de 2017 en El Hormiguero (Cristina Pedroche la lía parda criticando a A3 y sacando "pecho" contra las feministas).

Pablo Motos preguntó a Pedroche si le habían molestado las críticas de las feministas (El dolor extremo y las lágrimas de Cristina Pedroche 'hipnotizan' al público).

"Ven una historia que no existe. Piensan que si no me pongo ese vestido, Antena 3 no me llama".

"Lo que más rabia me da es que piensen que soy tonta".

"Si alguien me obliga a ponerme un vestido, no me lo pondré", afirmó desafiante Cristina Pedroche en el programa.

La presentadora dejó claro su apoyo al feminismo.