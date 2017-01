Cristina Pedroche está en la luna y todavía no se ha enterado de que en la Tierra también hay vida inteligente

Cristina Pedroche coincidió el pasado 17 de enero de 2017 en su visita a El Hormiguero con Alyssa Carson, una americana de 15 años que quiere convertirse en el año 2033 en el primer ser humano que pise Marte (Cristina Pedroche: "Me da rabia que las feministas piensen que soy tonta").

La joven desveló que cuenta con el apoyo de la NASA y que ya ha comenzado su preparación estudiando astrobiología, aeronáutica y aprendiendo ruso (Cristina Pedroche afirma que nunca ha sido gorda).

Durante su entrevista en el programa de Antena 3, Cristina Pedroche le hizo una 'inocente' pregunta que ha cobrado repercusión en las últimas horas en las redes sociales tras la crítica de una espectadora que se ha convertido en viral.

"Pero, ¿y si te cambia la vida? Lo mismo conoces, yo qué sé... Tienes una pareja ideal que dices: 'es que no me quiero separar nunca y no me quiero ir a Marte, porque entiendo que eso... se tarda un montón en llegar allí".