La expulsión de Toño Sanchís de GH VIP fue un tongazo y hunde en audiencia al reality de Telecinco

La expulsión de Toño Sanchís era la crónica de una salida anunciada. Con el 76% de los votos de la audiencia, el representante salía de la casa de Guadalix cabizbajo y con un único pensamiento en su cabeza "el machaque que me está haciendo desde el programa de la tarde", decía, ha tenido sus consecuencias.

El "peso pesado" del programa decía adiós tras unas semanas de convivencia con los doce participantes que también pusieron su granito de arena para el esperado resultado final.

Sobre su expulsión, ha dicho, "sí me lo esperaba. Sé cómo está el tono conmigo, y era lo fácil, pero me lo he tomado con humor".

La cadena de Mediaset axfisia así a la edición del reality que peor resultados de audiencia está consiguiendo, la primera expulsión había conseguido subir el share a un 17.7% con 2.125.000 de espectadores pero la salida del "más temido u odiado del reality" que, posiblemente habría generado más interés por ser un personaje mediático, da un "estacazo" al reality que caerá en picado.

Eso sumado a la última decisión de los directivos de Telecinco que no quieren seguir perdiendo puntos frente a su eterno rival, Atresmedia y ya han puesto cartas en el asunto, de momento han eliminado el programa resumen especial de GH VIP: Límite 48 horas, la gala de los martes no ha registrado los datos de audiencia esperados y será Got Talent el que ocupe su lugar.

Mediaset no quiere permitirse perder, por segundo mes consecutivo, la hegemonía en audiencia que había mantenido durante 27 meses seguidos. Muchos piensan que "echar a Toño" podría ser un grave error pero la campaña hecha por el universo Sálvame ha tenido resultados nefastos para el representante.

Por su parte, Toño aseguraba que esperaba ese resultado y se emocionaba al ver a su mujer, Lorena en el plató, que asistía por primera vez al programa.

Un momento tenso de la gala fue cuando Jordi le preguntó por Belén Esteban, "esa persona me suda el pie izquierdo. Donde hablaré de ella será en un juzgado y allí la pondré firme. Ahí sí que voy a ganar", sentenciaba el representante.