Si tienes más de 40, no te pongas nada de esto

Es por tu bien

El estilo no es una cuestión de edad, esto está fuera de toda duda. No es menos cierto, sin embargo, que ciertas cosas cambian con el tiempo y más en nuestro físico, así ya no somos tan atractivos como lo éramos unos cuantos años atrás. Si ya has soplado las 40 velas en tu tarta de cumpleaños hay ciertas prendas que no te recomendamos, ya que no solo no te van a quedar bien, sino que se verán un tanto ridículas en personas de tu edad. Lo primero que debes quitar de tu armario son las lentejuelas y los brillos, que atraen demasiado la atención y que, jóvenes o no tan jóvenes, a pocas personas sientan realmente bien. Rihanna no cuenta, le sienta bien todo.

El siempre polémico 'top'

Los 90 no solamente estuvieron marcados por el 'grunge' y más tarde la llega de internet, en lo que se refiere a la moda, estuvieron marcados por el 'top', una prenda femenina que dejaba al aire el ombligo ... y todo lo que cada una quisiera mostrar. Ir con la tripa al aire está bien durante tus 20, en los 30 ya es mucho más complicado a no ser que seas Beyoncé. A los 40 ya es otra cosa, la piel es más flácida y se acumula más grasa en la zona. Así que, como dice la canción de Kiko Rivera 'quítate el top' ... pero para tirarlo a la basura.No me gusta que a los toros me lleves la minifalda, según recoge Excite hoy 20 de enero de 2017.





Manolo Escobar fue todo un visionario, al dedicar una canción a esta prenda de vestir que muchas todavía siguen llevando a pesar de que no les sienta nada bien ¿es que nadie les dice nada? Esta prenda solamente sienta bien si se tiene un cuerpo muy delgado, por lo que pasados los 20 es raro quien la pueda lucir bien. Para ser sensual y sugerente no hace falta enseñar tanto.

¿A quién le gustan los pantalones cortos?

Los pantalones cortos no pasan de moda y son muchas las reinterpretaciones que se han hecho sobre esta prenda. En verano son todo un 'must' y más teniendo en cuenta el sofocante calor que sufrimos en nuestro país cuando llega el verano. Cuando pasamos de los 40 hay que evitar los más cortos, ya que, probablemente, la nalga salga por donde no debe, dando pie a situaciones que no son para nada cómicas para quien los viste.No vale cualquier camiseta

Las camisetas han llegado para quedarse y ya no es raro quien no tenga varias en su armario. En principio eran un elemento pensado solamente para teenagers, pero por su comodidad y bajo precio son un elemento cotidiano. Ahora están de moda las camisetas con textos en inglés y tipografías grandes: si has pasado los 40 pasa de largo de ellas, ya que te verás ridícula siguiendo una tendencia de personas que siguen personas que podrían ser tus hijos (por edad).





Ropa interior

Muchas personas son reacias a vestir ropa interior ya sea porque se desluce en cierta medida en 'look' o porque siemplemente le es incómoda. Pasados loss 40 recomendamos sobremanera que no dejes de usarlas, ya que proporcionan un apoyo que quizás antes note era necesario¡Cuidado con los accesorios!

También de los 90 viene la tendencia de ponerse badanas o similares en la cabeza, una prenda que no a todos sienta bien. A veces este tipo de accesorios pueden verse un tanto raros si los llevamos a una determinada edad y más si no es verano.