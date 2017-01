Maica se levanta de la mesa del restaurante para ir al baño y no vuelve en 'First Dates'

'First Dates' vivió un nuevo plantón en la noche de este jueves 19 de enero de 2017.

Una respuesta inapropiada de Sergio motivó que Maica, su cita, se levantara de la mesa con la excusa de ir al baño y no volviera.

La velada parecía funcionar con relativa normalidad, cuando el hombre realizó un comentario que asombró a la mujer. Ella había confesado que tenía tres hijos, y era algo que no interesaba al comensal:

"A mí me han dicho mujeres con hijos: 'Es que no tengo derecho a ser feliz'. Y yo les digo que por supuesto que sí, pero conmigo no".