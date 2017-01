El debate' Toño Sanchís jura que el polígrafo de 'Sálvame Deluxe' es una farsa

Durante el tiempo que Toño Sanchís fue habitante de la casa de Guadalix, habló de su opinión de los programas de televisión, sus protagonistas y de su visión tras las cámaras (La expulsión de GH VIP fue un tongazo y hunde en audiencia al reality de Telecinco ).

Uno de esos momentos fue cuando habló del 'polideluxe', desmontándolo completamente (Toño Sanchís: "Terelu me importa un bledo, se ha portado muy cerdamente conmigo" ).

Este 23 de enero de 2017, en 'El debate' recuperó las declaraciones del representante afirmando que es una mentira (Jordi González se avergüenza de la audiencia de 'GH VIP 5' ante un Toño Sanchís expulsado y rabioso).

El momento en el que Toño arremetió contra la popular sección de 'Sálvame Deluxe' se dio en una conversación con Alejandro Abad. Toño preguntó al músico si quería hacerse un "bolígrafo", afirmando poco después que el polígrafo de Conchita Pérez no refleja la realidad tal y como es.

"Es mentira la máquina esa", confesó Sanchís aAlejandro Abad, que intentó defender el test del 'Deluxe' ante el incrédulo representante ('Sálvame': Belén Esteban y Kiko Matamoros se enzarzan por Toño como dos verduleras).

"No, hombre, no. Te hacen una prueba y todo. Un protocolo", respondía Abad a su compañero.

"Mira, llevaron una vez, cuando mi movida, a Dinio y a no sé quién y dijo que yo me había intentado liar con su mujer en Barcelona y yo no sé ni quién es su mujer".