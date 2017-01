'Sálvame': Belén Esteban y Kiko Matamoros se enzarzan por Toño como dos verduleras

Dicen los cínicos de la tele que todo vale por el share. Y en busca de audiencia, el antaño programa estrella de la cadena de Paolo Vasile, incrementa el esperpento. Con poco éxixo a la vista de los resultados de este 23 de enero de 2017 (El concurso de Eva Gonzáez en La 1 de TVE (13,6%) muerde a 'Sé quién eres' de T-5, que cae tres puntos (15,9%)).

Los ánimos en Sálvame no hay día que se relajen. La última pelea ha estado protagonizada por Belén Esteban y Kiko Matamoros, que se han enzarzado por Toño Sanchís ("Estoy deseando dejar la tele, pero debo dinero a Hacienda").

Kiko y Belén acabaron a gritos, entre acusaciones y con un Matamoros que, incluso, se levantó de su silla y se acercó al puesto de Esteban para discutir cara a cara (Paolo Vasile y la cúpula de Telecinco se ponen de los nervios ante los planes de Belén Esteban).

Todo comenzó cuando Belén prometió contar algunas cosas cuando acabe su juicio con Toño.

"A ver si lo vas a perder", sugirió Kiko.

"Eso es lo que tú quieres, y no te doy ninguna información porque no me fío de ti", dijo Esteban señalando a su compañero.

"Tú sabes la verdad, tú la sabes, los tejemanejes de los dos cuando erais socios", comentó Belén, refiriéndose a la relación que Kiko Tenía con Toño (Risto se vende con Belén Esteban y la convierte en una especie de mártir por sus deudas con Hacienda).

"¿De qué me estás acusando? De qué tejemanejes?", añadió Kiko acercándose a Belén. "Tienes la lengua muy larga".

"Tranquilito, tranquilito", se defendió Belén cuando vio que Kiko se acercaba a ella.

"Ahora no voy a decir nada porque no me interesa, cuando acabe el juicio, sí", respondió Belén: