El indignante vídeo del cochino 'youtuber' que da galletas con pasta dental a un mendigo

No le han partido aún la cara como al impresentable joven alicantino Sergio Soler, Mr GranBomba, que llamó caranchoa a un repartidor, pero le están dando lo suyo y más estos días en Internet. Se hace llamar Reset, y la bromita de marras que ha colgado en YouTube le ha hecho cagarse en los pantalones al ver las reacciones que ha suscitado. ([VÍDEO] El hostión del cabreado repartidor al faltón 'youtuber... no es de broma).

Es un niñato de origen chino que hace de las suyas en Cataluña, donde reside. Lo mismo le da por maltratar animales, que recoger cacas de gatos, preparar con las heces un sándwich y ofrecérselo a un niño en un parque, que por humillar a desvalidos indigentes, caso que nos ocupa. Su vídeo, publicado el 16 de enero de 2017, corre por las redes como la pólvora, aunque lo ha retirado todo acojonado al ver el cariz que está tomando el asunto.

Su verdadero nombre es Kan-Hua Ren y a sus 19 años vive con uno de sus hermanos, tras habese divorciado sus padres, dedicándose a grabar indencencias varias sin orden ni concierto. Así, se le ocurrió la 'feliz idea' de rellenar unas galletas Oreo con pasta dental y entregárselas a un pobre hombre que pedía limosna en la puerta de un supermercado.

Por ello, el joven ha pedido disculpas a través de un vídeo subido a su canal de Youtube. En él se justifica alegando que sólo es un niño al que todavía le hace falta madurar. "Voy a hacer cambios en mi canal y en mi día a día para intentar mejorar esto", asegura.

Recibi comentarios de que me pase con el vagabundo a si que fui a verle y esto me dijo. pic.twitter.com/dDA8auJsGj — ReSet (@ReSetG4MER) 17 de enero de 2017

Comenta que "aunque no lo parezca", es chino y español. "Hablaba con mis padres en chino en casa, pero no sé escribir ni leer. Domino el español, luego el catalán, el inglés y el chino", dice. También asegura que su nombre real es Kan-Hua Ren y vive con uno de sus hermanos. "Los otros dos van a venir a final de año", explica. Tiene tres gatos y asegura que sufrió bullying cuando comenzó el instituto. "Me llamaban de todo: Pikachu, amarillo... y creo que por eso no me gusta hablar con la gente y me comunico bastante menos".

Reset, que tiene un millón de suscriptores en su canal de YouTube, suele publicar vídeos que, según él, deberían ser graciosos, en los que se ve cómo se da tartazos en la cara con amigos o cómo hace retos con comida picante. Sin embargo, en este último vídeo ha ido un paso más allá. Titulado Reto ayudar vagabundo, al parecer todo parte de un usuario de Twitter que le mandó un mensaje: "t reto a que compres galletas oreos y le quites la cremita y luego le eches pasta dental :U y se la das a alguien en la calle" (sic). Y él, decidido, se apunta a tan digna hazaña: "Me parece interesante este reto, así que vamos a hacerlo".

Así, se pone manos a la obra: en las imágenes se ve claramente cómo vacía la crema del centro de las galletas para volver a echarles la pasta de dientes y luego juntar de nuevo las dos partes.

Después sale a la calle y le da 20 euros y el paquete de galletas a un hombre que pide ayuda en la puerta de un supermercado.

"La verdad es que se siente bien cuando ayudas a una persona. Obviamente la parte del Oreo con pasta dental a lo mejor me habré pasado un poco. Pero mira el lado positivo: eso le ayudará a limpiarse los dientes, que creo que no se limpiará los dientes en un par de días o desde que se volvió pobre. Yo le ayudo con la pasta dental". Hola @policia @guardiacivil Aquí un indeseable "youtuber" atormentando a personas sin hogar. ¿Pensáis hacer algo? https://t.co/cruEeqUwvi — ras (@rastaflora) 19 de enero de 2017