Belén Esteban desvela que María de Mora le propuso 'cenar en privado' con un árabe por un montón de dinero

Belén Esteban desveló este miércoles 25 de enero de 2017 en el plató de Sálvame que hace años recibió una tentadora y bastante pringosa oferta ('Sálvame': Belén Esteban y Kiko Matamoros se enzarzan por Toño como dos verduleras).

Se le hizo María de Mora y consistía en irse a 'cenar en privado' con un opulento jeque árabe (Paolo Vasile y la cúpula de Telecinco se ponen de los nervios ante los planes de Belén Esteban).

Belén asegura que rechazó desde el primer momento la propuesta, por una cuestión der principios (Belén Esteban: "Estoy deseando dejar la tele, pero debo dinero a Hacienda").

Explicó en el cada día mas desbocado programa de Telecinco que la 'madame' le llamó para proponerle ese encuentro con el árabe, añadeindo que el tipo pagaría y espléndidamente por su compañía.

"Era un árabe, pero yo no sé quien era. No sé si era verdad o mentira. A mí me dice que hay una persona que quería cenar conmigo y que se me pagaría un dinero y yo aluciné".