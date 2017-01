Las macizas hermanas Kardashian alquilan el 'jet de las orgías'

Son tremendas, no se cortan un pelo y le sacan partido a cualquier cosa (El genial tuit de la maciza Kim Kardashian contra la política migratoria de Trump).

La televisiva y abundante familia se encuentra pasando unos días de relax en Costa Rica (La lista de hombres con los que se ha acostado Kim Kardashian demuestra que los prefiere negros).

Hasta allí se han trasladado a bordo del jet privado de Dan Bilzerian, un exitoso jugador de póquer que presume de su desenfrenado estilo de vida en las redes sociales, donde cuelga fotografías subidas de tono junto a explosivas mujeres (Las fotos de Kim Kardashian maquillándose el culo con todo descaro ).

Algunas de las imágenes están tomadas en el mismo avión que ahora utilizan las Kardashian y que hace unos meses usó la mismísima Hillary Clinton.

El aeroplano en cuestión es un Gulfstream G4SP de 16 asientos. Según publica el portal TMZ, las Kardashian han abonado a Bilzerian 120.000 dólares por ir y volver del país tropical.

Bilzerian es considerado en tierras norteamericanas el 'rey de Instagram'. Se ha labrado su fama entre múltiples fotografías junto a mujeres desnudas y rifles de asalto. Tal es su éxito que incluso inició una carrera hacia la Casa Blanca, protagonizando una campaña electoral con leones vivos como compañeros de viaje.

Y es que Bilzerian, con más de 20 millones de seguidores en Instagram, no es precisamente un santo. A sus 35 años, estuvo implicado en un escándalo financiero protagonizado por su padre.

La familia se vio envuelta en una supuesta trama promovida por el patriarca del clan que hizo fideicomiso a su hijo en la década de los noventa, época en la que debía 62 millones de dólares a la Reserva Federal.

Aficionado de las armas y de exhuberantes mujeres, Dan Bilzerian posee un portal llamado Victory Poker y es jugador de póquer, aunque prefiera disfrutar de esta profesión en partidas clandestinas, alejadas de los focos:

"Yo juego en partidas privadas con hombres de negocios y famosos. Ellos juegan para divertirse. Yo no me enfrento a profesionales. Ni siquiera me acerco a ellos".