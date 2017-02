'Pipi' Estrada, 'on fire': "Rafa Mora es un florero y un reptil"

'Pipi' Estrada no se corta un pelo. Si hace una semana, el 22 de enero de 2017, le metía un 'zasca' en toda regla a su expareja, Terelu Campos, ahora el centro de sus invectivas ha sido el nuevo tertuliano de 'Sálvame', Rafa Mora.

El que fuera uno de los ganadores de la 'Sálvame Snow Week' ha sido despellejado por parte de Estrada en la tertulia semanal de Exclusiva Digital.

Empezó recordando el momento en el que conoció a Mora:

La primera vez que apareció en Mujeres y Hombres y Viceversa me dije ¿este quien es, el hermano secreto de los Matamoros? y por el pinganillo me decía Cristina, la directora entonces del programa, 'Pipi, fuera con este macarra, a la calle este tío'. En ese momento no cumplí las ordenes que se me dieron, di la vuelta a la historia y conseguí reconducir algo que la directora no quería.