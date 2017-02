A Terelú Campos se le han puesto los ojos rojos como a los besugos y sus fans están aterrorizados

Terelu Campos se vio obligada, este 2 de febrero de 2017 en Sálvame, a aclarar a la audiencia que estaba bien a pesar de tener los ojos con un intenso color rojo que preocupó a más de uno (Terelu y sus feroces ronquidos dejan patidifusos a los espectadores de la quinta entrega de 'Las Campos').

"Sí, tengo los ojos rojos. No he llorado. Me he levantado así y no sé lo que me pasa".