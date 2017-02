Carlota Corredera menta en la cadena SER la crisis de audiencia de Mediaset, 'la bicha' de Paolo Vasile

Es la presentadora de moda, a pesar de que se ha dicho que perdió su guerra con Paz Padilla para ser la suplente de Jorge Javier Vázquez a los mandos de Sálvame diario. Mediaset ya ha confirmado su confianza en ella y además de Sálvame lleva los mandos de Cámbiame, teniendo mucha más presencia que la que tenía Marta Torné antes de que ella llegara (¡Increíble!: Carlota Corredera le quita el trabajo al mismísimo Jorge Javier Vázquez).

En declaraciones a la SER, Corredera reconoció que al principio no fue fácil pero quiso calmar las aguas quitando hierro al asunto:

"Cada día que pasa me siento más cómoda. Cualquiera que se moleste en ver el programa se dará cuenta de que mi primer día en Cámbiame fue complicado pero ahora hay mucha complicidad" ( Carlota Corredera se enfrenta a malas caras y puñaladas traperas en 'Cámbiame': ¿fue buena profesional? ).

Respecto a su presunta mala relación con los "coaches", señaló:

"más que tensión diría que Pelayo, Cristina y Natalia estaban tristes. En ese momento la echaron de menos, pero ahora mismo me lo están poniendo muy fácil y estoy a gusto".

En cuanto a la crisis de audiencias de formatos como Sálvame o el Deluxe, Corredera también quiso despejar fantasmas:

"tanto uno como otro son programas que llevan ocho años en parrilla y es normal que sufran un cierto desgaste. Aun así hay argumentos y datos que certifican que Sálvame no ha tirado la toalla".

También quiso despejar rumores malévolos en torno a Jorge Javier Vázquez y su supuesto bajo estado de forma en los audímetros:

"Jorge está en plena forma y me parece muy injusto lo que ha pasado con él. No se puede echar la culpa a un presentador cuando un programa no va como todo el mundo espera".