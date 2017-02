El caribeño 'zasca' a la superficial Eugenia Martínez de Irujo

Se ha llevado un 'zasca' por lanzarse a dar una opinión sin pensar en las consecuencias que iba a tener su, en principio, inocuo mensaje.

La duquesa de Montoro cruzó el charco para visitar Cuba que, tal como ella misma ha asegurado, era un sueño que aún tenía por cumplir.

Enamorada de sus colores y de su gente, Eugenia Martínez de Irujo ha asegurado en sus redes sociales que La Habana era un auténtico paraíso, algo que no ha hecho ninguna gracia a una seguidora cubana que le soltó esto en Instagram:

Qué bien, se ve que tu no pasas hambre, ni necesidad, ¿por qué no te vas a vivir a Cuba y dejas tus palacios, sirvientes y cuentas de Banco y compartes con los cubanos como una ciudadana más? Después que hagas esto me dejas saber si Cuba es un paraíso. Edúcate.