GH VIP: Alyson escupe a Aída Nízar y los habitantes de la casa de Guafdalix se le echan encima

La última bronca entre Alyson y Aída ha terminado con la americana escupiendo contra el fregadero de la cocina mientras miraba amenazante a su compañera. Según ha explicado Alyson, "escupió contra los platos por no escupirle en la cara Aída" ('GH VIP': Aída Nízar, acribillada a nominaciones, asegura que no la sacan de la casa de Guadalix ni con disolvente). Como era de esperar, su acción ha tenido consecuencias y el súper le ha dado un toque de atención, además, sus compañeros le han recriminado la acción ('GH VIP': Alonso Caparrós, expulsado de la casa de Guadalix tras perder el duelo final contra Irma Soriano).

La americana ha reconocido abiertamente en varias ocasiones en sus charlas con el súper que no soporta a Aída y que está deseando que abandone la casa, algo que no justifica la actitud que Aly ha tenido con su compañera.

Tal y como hemos podido ver en el 24 horas, la enésima discusión entre ellas ha terminado con un gesto por parte de Alyson que ha provocado que la organización tenga que intervenir.

“El super me ha llamado al confesionario y me ha echado la bronca por escupir, pero escupí por la rabia que me provoca”, le explicaba la americana a sus compañeros.

El resto de habitantes de la casa, pese a no tener precisamente buena relación con Aída, han reprendido a Alyson porque, en su opinión, se trata de comportamientos agresivos que no se deben permitir. ¿Tendrá esta acción finalmente consecuencias para Alyson?