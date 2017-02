La novia de Risto Mejide araña sin piedad a quienes critican su boda

La novia de Risto Mejide, Laura Escanes, es de esas personas que en vez de vivir feliz y disfrutar de lo que tiene, se preocupa del que dirán.

Está claro que Laura Escanes no conoce la máxima de no hay peor desprecio que no hacer aprecio. Cada crítica que le hacen por su relación con el publicista y presentador Risto Mejide se convierte en un quebradero de cabeza para la joven.

Ahora el nuevo 'problema' ha surgido con la boda y las críticas que algunos usuarios de la red Instagram le han hecho a Escanes.

Esta, ni corta ni perezosa, ha contestado de la siguiente manera:

El hombre de mi vida. Y me da igual lo que nos digáis. Soy feliz. Somos felices. Y vamos a serlo. En África y donde sea.

El enlace será el próximo 20 de mayo de 2017, aunque aún queda por determinar donde tendrá lugar el mismo.