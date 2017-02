La desvergonzada confesión de Alessandro Lequio: "Yo fui un escarceo amoroso de Ivonne Reyes"

Otro de los secretos mejor guardados del pasado de Ivonne Reyes sale a la luz y en esta ocasión ha sido Alessandro Lequio el que ha tomado la iniciativa de desvelar el affair que existió entre ambos (Mariñas destroza la imagen de Ivonne Reyes y la deja como una salida de tomo y lomo).

Lequio se ha atrevido a contar los detalles de sus relaciones esporádicas con Ivonne en directo ('GH VIP': Una furiosa Ivonne Reyes ataca a mordiscos a Pepe Navarro ):

"Entre 1995 y 1999 que dice Pepe que tuvieron esa relación intermitente, Ivonne tuvo más relaciones. Yo fui uno de los escarceos de Ivonne, muy breve, en el 98" (Pepe Navarro: salen a la luz los mensajes que ponen en evidencia a Ivonne Reyes).

Una noticia que dejaba boquiabiertos a todos sus compañeros, pero antes de que nadie pudiera pensar en la posibilidad de que Lequio fuera el padre biológico de Alejandro, el hijo de la presentadora venezolana, Alessandro se ha encargado de despejar cualquier duda:

"Eché las cuentas y no salen a no ser que tuviera el embarazo del elefante".

Lequio e Ivonne coincidieron ocasionalmente en el programa Crónicas Marcianas y la razón por la que el conde ha decidido contar públicamente esta información es porque en el pasado ya se habían publicado fotos de ellos juntos.

De la polémica relación que mantuvieron Ivonne y Pepe Navarro no ha podido aportar ningún detalle desconocido y es que según Alessandro, solo se vio íntimamente con la actual concursante de GH VIP 5 en un par de ocasiones: "No me hablaba de Pepe porque fue muy breve, fueron dos veces nada más".