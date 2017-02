Mercedes Mila deja tirado como una colilla a un deprimido Jorge Javier Vázquez

Está dando marcha atrás. Jorge Javier Vázquez no se arrepiente pero si ha optado por "suavizar" el ataque a Isabel Pantoja: "no quiero hacer una pira con ella" (¡Amistad rota para siempre! Belén Esteban abandona ‘Sálvame’ tras una bronca con Jorge Javier y Mila Ximénez).

Ya no hay nada más que contar, teniendo en cuenta que hasta se ha sometido por primera vez a un PoliDeluxe sobre su amistad con la cantante, dejando al descubierto mensajes de carácter privado, toca ahora echar el freno (Jorge Javier Vázquez se arrastra y echa la culpa a sus compañeros de su tomadura de pelo en el ‘PoliDeluxe’ ).

Verle sentado en el set de entrevistas junto a Conchita para hablar de Isabel ha sido una novedad que ha levantado ampollas y que le ha pasado factura al presentador. Jorge Javier ha confesado que echó en falta recibir el cariño y ánimo de los colaboradores, especialmente de Mila (El 'polideluxe' de Jorge Javier Vázquez: Del tremendo enfado de Mila a lo más íntimo de Pantoja).

La periodista no solo le dejo "colgado" sino que se enfrentaba a él duramente por no querer desvelar qué opinaba Isabel Pantoja de ella. Jorge capeaba y no daba una respuesta convincente a su amiga que entraba en cólera durante la entrevista.

Tras mostrar su decepción con estas palabras: "me siento decepcionado, me sentía desvalido" y añadía "para mí fue muy complicado, después de una situación que era difícil para mí, veros aquí sentados así como con cara de vaya asco", y admite que le hubiera gustado ver por parte de Mila, Kiko o María más cariño del que recibió.

También ha sentido como si, de alguna manera, decepcionara a sus compañeros:

"Esperabais más sangre".

Mila, que además de compañera es amiga íntima del presentador, se sintió especialmente dolida: "¿Quién no te apoyó?".

"Me sentía como desvalido y la única que me decía, ‘tranquilo', era Lydia", comentaba el presentador que ha mostrado su lado más vulnerable al no recibir el apoyo de sus compañeros.

El desnudo moral del presentador, por órdenes de la cadena, y tanta sobreexposición le está saliendo caro.