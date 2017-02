Se filtra en Instagram el viaje 'secreto' de la Reina Sofía

Todas las miradas están puestas en la Reina Sofía. Los escándalos relacionados con los "escarceos" amorosos del Rey emérito, han levantado un especial interés en la figura de la monarca que, fiel a su discreción, intenta pasar desapercibida ( ¿Sabes con qué rompedor futbolista del Barça se lío la caliente Barbara Rey?).

En un viaje de carácter privado, puso hace unos días rumbo a Londres para reunirse con su familia (El comisario cotilla que chantajea al Rey y al CNI con contar todo el escándalo de Corinna ).

La Reina suele pasar largas temporadas en la capital británica, esta vez tenía la excusa perfecta, asistir a la boda de un gran amigo, el armador griego Filippos Lemos y Marianna Goulandris, ambos miembros de la jet set griega (El aspersor de basura: apuntan a una presentadora de Telecinco como amante del Rey).

Mientras los actuales monarcas viajaban a Candanchú para esquiar junto a sus hijas, la reina Sofía (78 años) acudió junto con su familia de sangre a un acto que, de no ser por las redes sociales, no habría trascendido, pues no se trataba de un acto oficial ni público.

Ha sido la cuenta de Instagram de una de las invitadas la que ha desvelado su presencia en la boda al colgar un vídeo en el que se ve a doña Sofía.

Acudía sola, únicamente con su familia carnal, acompañada de su hermano, Constantino de Grecia y su mujer Ana María. En estos momentos en que la Reina vuelve a revivir fantasmas del pasado, con la aparición de Bárbara Rey y su aventura con el rey Don Juan Carlos, su familia son su principal apoyo.

La monarca pasa página y se reúne con los suyos. Gracias a una indiscreta invitada que compartía en su cuenta de Instagram momentos de la ceremonia religiosa, veíamos a la Reina disfrutar de la boda. Si no hubiera sido por esta "filtración" espontánea, nadie se habría enterado de la penúltima escapada de Doña Sofía...

La Reina no era el único miembro de una familia real presente . También Pablo de Grecia y Marie Chantal Miller con sus hijos, así como Nicolás de Grecia y Tatiana Blatnik.

Otros invitados que no se perdían el enlace religioso en la catedral ortodoxa de Santa Sofía, fueron los reyes de los Países Bajos, Guillermo y Máxima junto a sus hijas y Beatriz de York, nieta de la actual reina de Inglaterra.

La Reina Sofía intenta rodearse de su familia carnal y de sus amigos de toda la vida para pasar página a la amargura de los últimos días.