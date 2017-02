Belén Esteban, desesperada por una deuda con Hacienda, pide un adelanto a 'Sálvame'

elén Esteban asegura que está viviendo una situación económica desesperada por una deuda con Hacienda. "

He pedido adelantos de algunos Sálvame Deluxe que he hecho".

"Necesito pagar una deuda importante que tengo con Hacienda, necesito trabajar porque he perdido todos mis ahorros", comenta en Lecturas.

La 'princesa del pueblo', que mantiene un conflicto judicial con Toño Sanchís a quien reclama 465.000 euros, explica que de haber seguido en la misma situación podría haber quedado "arruinada".

La situación ha llegado a tal punto que algunos de sus compañeros de programa le han ofrecido ayuda.

"Me ha ofrecido dinero Mila Ximénez, Carlota Corredera, Raúl Prieto, Alberto Díaz y Joaquín Torres". Belén también confiesa estar "dolida" con algunas personas que no lo han hecho.

De lo que cobra, casi la mitad de mi sueldo lo utiliza "para pagar la deuda, lo demás es para el día a día".

"Mucha gente del programa piensa que estoy demasiado bien pagada pero si me lo pagan será por algo. No me han bajado el sueldo pero tampoco me lo han subido".