A María Patiño se le 'nubla la mente' y deja escapar sus verdaderas intenciones, que son muy malas

Su escapada de relax a Fuerteventura junto a su novio Ricardo no han calmado los ánimos de María Patiño. Con la vena hinchada, la presentadora se revolvía ante las quejas de Jorge Javier Vázquez que decía sentirse "vulnerable" en el PoliDeluxe:

"Tú no eres una persona que proyectes inseguridad, no puedes exigir que los demás percibamos en ti algo que tú no proyectas porque si hay algo que no proyectaste fue inseguridad".