Mario Vaquerizo: "Mal de uno sí se puede hablar, yo hablo mal de todo el mundo..."

La pareja formada por Mal de uno sí se puede hablar, yo hablo mal de todo el mundo..." y Alaska ha estado este 7 febrero 2017 en el programa de radio Vodafone You, donde el showman ha afirmado que alguien de su entorno le ha estado criticando a sus espaldas:

"Todos hablamos de todo el mundo, pero hay una diferencia cuando lo dices con mucha maldad... pero la gente le da al critiqueo y lo que nunca sabe es quién está al lado cuando estás comentando", comenzó diciendo.

"Me han contado que hace poco una persona muy importante de este país, que se supone que es muy afín a mí y que tenemos cierta relación? me estaba poniendo a parir, pero a parir de una manera...", ha comentado entre risas.

"El sitio era fino, pero la que no era fina quizá era ella para estar en ese sitio... y me llego a mí, porque a mí me llega todo. Y a partir de ese día le dije a las Nancys y a mis amigos que tenemos que hablar de la gente con iniciales", recalcaba Vaquerizo ante la sorpresa de Dani Mateo.

"Cuando tu te enteras de eso no piensas 'qué hija de puta', sino que dices: ¡cuántas veces no lo habré hecho yo!", recalcó entre risas el presentador. "Mal de uno sí se puede hablar, yo hablo mal de todo el mundo...", bromeó el colaborador.