Aída Nízar: "Martínez-Maíllo pidió mi mano a mi madre para casarnos"

Aída Nízar comentó hace unos días en GH VIP que "un hombre que ahora es la mano derecha de Rajoy había estado enamorado de ella". Tras su expulsión, la concursante confesó su relación con Fernando Martínez-Maíllo, vicesecretario general de Organización del PP. [Losantos: "Estuvieron año y medio juntos"]

"Fernando Martínez-Maíllo fue uno de los hombres que pidió mi mano a mi madre para casarnos y no se la dio", dijo Aída Nízar cuando Jordi González preguntó, al final de la gala y un día antes del Congreso del PP, si era verdad lo que había dejado caer en la casa de Guadalix.

Mª Ángeles Delgado explicó que le preguntó cómo podía enamorar a Aída, "pero yo en eso le dije que no me metía". "Yo no estaba enamorada de él", añadió Nízar.

"Es uno de los mejores hombres que han pasado por mi vida", explicó la concursante vallisoletana. "Me alegro mucho de que sea la mano derecha de Mariano Rajoy. Es un tío sensacional y hará mucho bien por España".