Orgía de lujo de Madrid

"Futbolistas, presentadores de televisión, altos cargos en banca y del sector de las finanzas" asistirán este sábado a una bacanal vip. Como en la película Eyes wide shut, protagonizada por Tom Cruise y Nicole Kidman, los asistentes a esta fiesta sexual deberán ir con máscaras a la mansión (con piscina interior y jacuzzi), que se encuentra en un lujoso barrio de la capital. La ubicación concreta ya la conocen los clientes.

Según afirma la responsable de comunicación de la compañía organizadora a Evasión, el portal de lujo de El Economista, a velada comienza a las once de la noche, probablemente con una copa de champagne de bienvenida. El dress code impone a los hombres traje y a las mujeres vestido de cóctel, hasta que "alguien abre la lata", sentencia la portavoz de la empresa que monta la bacanal, la compañía británica Killing Kittens a Evasión.

El local está acondicionado para mantener relaciones sexuales -"es totalmente libre", dice- y con acceso a profilácticos gratis por toda la casa. La orgía se prolonga hasta las cuatro de la madrugada y las drogas no permitidas, excepto el alcohol, ya que la propia compañía dice que en sus precios "las copas no están incluidas". No tenemos noticias sobre si se puede fumar. La fiesta sexual que se organiza este sábado es la tercera que se celebra en la capital.

"Las chicas son las que deciden si quieren iniciar cualquier tipo de interacción con el hombre", dice la dircom. Ellas, a diferencia de los hombres, pueden acceder a la fiesta en solitario lo que provoca que representen un 70% del medio centenar de invitados. Para poder acceder a esta fiesta, Killing Kittens exige formar parte de su club. La entrada a la fiesta ronda los 60 euros por persona y lo 180 por pareja y las copas no están incluidas.