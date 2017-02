La asombrosa metamorfosis de la 'salchipapa' Leticia Sabater tras ponerse en manos de Natalia Ferviú

La autora de La Salchipapa ha asistido al programa Cámbiame VIP para someterse a una transformación de imagen "desesperada" (La cita 'sexual' de Leticia Sabater: pasión, insinuaciones e inesperado final).

Leticia Sabater ha recorrido la pasarela embutida en un traje dorado de lentejuelas y melena oxigenada.

Sabater ha acudido a la versión VIP del make-over de Carlota Corredera para dejar atrás su peculiar estilismo.

Natalia ha sido la coach encargada de transformar la imagen de la cantante.

Antes de ver su cambio de look Leticia, muy nerviosa, hacía saber a todos que "he temblado más hoy que el día que me casé".

Y una vez pudo ver su gran transformación la cantante de Mr. Policeman repetía "¡Qué guapa! ¡Me encanta! ¡Estoy guapísima!



Confesión de Pelayo sobre Leticia Sabater

Al comienzo del programa, Pelayo hizo partícipe a todos de una confesión que se desconocía hasta el momento.

"Leticia y yo nos conocemos, tenía 7 años y me subiste al escenario en Oviedo", ha dicho ante una sorprendida Leticia Sabater.

"Este es el orgullo de ídola que yo tenía de pequeño, esta es la evolución que a mí me hubiera gustado que hubieras tenido de forma natural, que fueras una mujer estilosa, un poco misteriosa, y con pose elegante", afirmaba el coach tras conocer la gran transformación de su admirada Leticia Sabater.