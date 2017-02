María Teresa Campos desvela su secreto: "Seguí sufriendo mareos y no os lo dije"

María Teresa Campos reapareció este jueves en Sálvame Diario después de varias semanas de ausencia (El nuevo drama de María Teresa Campos: le exigen que lo dé todo en su 'reality').

La presentadora, que supuestamente estaba enfadada con la productora del programa por su reality Las Campos, ha explicado que ha tenido problemas de salud (María Teresa Campos regresa a 'Sálvame' y le da con la mano abierta al acobardado Jorge Javier: "No te tengo miedo").

"He pasado una temporada mala. Como recordaréis, me dio un mareo un día, que era por las cervicales".

Eso, en referencia a un vahído que sufrió en QTTF (A Terelú Campos se le han puesto los ojos rojos como a los besugos y sus fans están aterrorizados).

Sin embargo, Campos ha contado algo que hasta ahora no se sabía:

"Me hicieron todo tipo de pruebas, pero yo me seguía mareando y nunca os lo he dicho".