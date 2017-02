'Hoy, quien se compra un coche y lo paga es tonto'

El 'trader' Josef Ajram compareció este domingo al programa 'Chester in love' de Cuatro, en el que conversó con el publicista Risto Mejide al respecto de su concepción del dinero.

"Mi trabajo es hacer que la gente gane dinero y ahorre lo máximo posible. Todos queremos vivir por encima de nuestras posibilidades", comienza relatando, antes de explicar cómo ganó dinero vendiendo acciones y después comprándolas más baratas en el 11-M.

"Hoy en día la persona que compra un coche y lo paga es tonta. Eso es un capital que deja de generar", asegura, considerando que "hoy la gente con dinero en España tiene un grave problema, y es que no sabe qué hacer con él".

"La izquierda no me ha demostrado nada para votarles. Soy de derechas", confesó, en una afirmación que lleva incluso tatuada en su cuerpo.

"Yo siempre digo 'gana dinero con el sistema, pero no creas en él'. Ha habido días en mi vida que he deseado no saber tanto. Pero vivimos así porque interesa", concluye.