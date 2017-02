Carlota Corredera se queda atónita y con la boca abierta al comprobar la venganza de Marta Torné

Se fue en silencio y su equipo se quedaba triste. Por exigencias de la cadena, Marta Torné abandonaba el programa Cámbiame sin dar explicaciones convincentes. Su suplente era Carlota Corredera que se ponía al frente del formato con una fría acogida de sus compañeros. Muchos de ellos mostraban incluso rechazo a la sustituta (¡Increíble!: Carlota Corredera le quita el trabajo al mismísimo Jorge Javier Vázquez).

El paso del tiempo va dejando pistas y la misma Marta ha dado respuesta al aparente malestar por su marcha:

"En Cámbiame no podía crecer. El presentador tiene un papel de árbitro, no muestra su personalidad, no crece. Ahora me apetece hacer cosas nuevas" (Carlota Corredera se enfrenta a malas caras y puñaladas traperas en 'Cámbiame': ¿fue buena profesional?).