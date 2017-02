Las cosas que José Bono no cuenta y las fotos del exministro que hay en un cajón

Con la entrevista de Bertín Osborne a José Bono batió récords de audiencia pero también despertó muchas dudas. Parece que el ex presidente del Congreso, ex ministro y antiguo presidente de Castilla La Mancha no le contó a Bertín cosas tan simples de su vida actual, como la propiedad de un ático en Madrid de casi 300 metros cuadrados en la calle Velázquez y que habría adquirido en 2012, como publicó Informalia el pasado día 9 de febrero. Hay más cosas que no contó.

Bono 'ocultó' la existencia de su refugio madrileño y los que conocen esta vivienda, cercana al domicilio de Felipe González y su esposa Mar García Vaquero, cuentan que además de un portal normal tiene otra salida por el hotel contiguo al edificio, lo que explica que podría ser utilizada por José Bono, un hombre discreto y muy celoso de su intimidad. El rumor coincide con fotos del ex ministro de Defensa muy bien acompañado, que han llegado estos días a la redacción de un periódico, cuyos responsables prefieren guardarlas en un cajón. De momento.

Después de su divorcio de Ana Rodríguez en 2010, no se ha conocido ninguna relación de José Bono con una nueva pareja, mientras que Ana, su ex mujer, ha tenido varios acompañantes; el último, Ernesto Manrique, un empresario mexicano al que estuvo unida unos dos años. Ana Rodríguez tiene una relación cordial con su ex marido pero en una entrevista dejó clara una cosa: "No somos amigos.