Terelu se harta de que la frían a rumores y suelta la 'exclusiva' de su vida

Genio y figura. Porque de Terelu Campos se pueden decir muchas cosas y bastantes se dicen, pero nadie está en condiciones de afirmar con credibilidad que no sea una mujer de armas tomar, que hace lo que le da la gana ( Terelu da una 'clase magistral' para sobrevivir a San Valentín sin pareja: "Cervecita, vinito, copita y olé pa mí" ).

Terelu se ha convertido en el pim pam pum del corazón a cuenta de su presunta necesidad de tener siempre un novio o de que no sabe vivir sin pareja (El día que Terelu insinuó que María Patiño es una "trepa" y estalló la guerra).

La especie se repite tanto entre los cotillas, como lo de su afición a ponerse morada comiendo o sus idas y venidas con la báscula (La 'jefa' María Teresa Campos adopta drásticas medidas para que Terelu encuentre novio ).

Pues bien, la hija de María Teresa Campos se ha cansado ya de especulaciones y malas interpretaciones y ha decidido aprovechar este San Valentín para soltar la "exclusiva definitiva": cómo sobrevivir al Día de todos los Enamorados... sin novio (Terelu y sus feroces ronquidos dejan patidifusos a los espectadores de la quinta entrega de 'Las Campos').

Y todo porque Terelu lleva soltera desde que rompió con José Valenciano en 2015. El caso es que, en un vídeo que está arrasando este martes en las redes sociales, Campos desvela como sobrevivir a San Valentín sin novio en tres sencillos pasos.

A saber, se puede ser feliz estando sola: "Yo llevo unos cuantos años que no tengo pareja y estoy feliz y requetefeliz, aunque la gente me quiera endosar a un tío continuamente". Y es que en los últimos meses, la presentadora ha comentado varias veces que se ha dado cuenta de lo poco que necesita la compañía de un hombre.

En segundo lugar señala que es importante no dar importancia a un día tan señalado porque hay que celebrar el amor todos los días del año: "Yo ni me acuerdo de San Valentín. Si lo más maravilloso es decir: ¡Anda! Si ayer fue San Valentín y se me ha pasado!".

Y para terminar emplear el tiempo en algo que tenga la mente ocupada: