Ágatha Ruiz de la Prada olvida a Pedro J. con un joven político

Ágatha Ruiz de la Prada podría haber encontrado de nuevo el amor, o al menos ha vuelto a recuperar la ilusión gracias a una persona que le habría hecho olvidar a su exmarido, Pedro J. Ramírez, según indica Pilar Eyre en ‘Lecturas'.

Casi cuatro meses después de separarse de su marido, Ágatha Ruiz de la Prada (56) habría conocido a una persona que le ha devuelto la ilusión. La periodista Pilar Eyre no desvela el nombre del afortunado, aunque sí da algunas pistas: "Podría ser un político soltero, algo joven y de frondosa melena". Una información que fuentes próximas a la ex de Pedro J. niegan rotundamente.

Según ha afirmado la periodista en Lecturas, Agatha Ruiz de la Prada está renaciendo de su traumático divorcio y, aconsejada por amigos e hijas, quiere renovarse a fondo, cambiar el peinado y hacerse un retoque estético para paliar la flacidez que le han producido los siete kilos que ha perdido con el disgusto. Ha estado triunfando con su ropa allende los mares, ¡en Viña del Mar se pegaban para conseguir una silla en su desfile!

Pero lo que le ha producido más satisfacción fue ver como no se aludía a su exmarido, la prensa chilena solo remarcaba que Agatha era "una aristócrata catalana". Una vez finalizada la 'puesta a punto', la sugestiva cincuentona tiene planes para divertirse, alguno de ellos con nombre conocido... No, no es Alberto Ruiz Gallardón, con el que fue a cenar hace poco. Podría ser un político soltero, algo joven y de frondosa melena... Ahí lo dejo.