Maika sacude un palo a Xavi Martínez por el tongo en 'Objetivo Eurovisión': "No me vendas la moto"

La bronca no cesa. Y los que habitualmente callaban y se tragaban los 'sapos', para evitarse problemas, han decidido ir a por todas. Y cabreados ( Xavi Martínez: "Me gritaban 'hijo de p... te vamos a matar' y luego vino un golpe").

Tras la polémica gala de Objetivo Eurovisión celebrada el pasado sábado 11 de febrero de 2017 en TVE y que terminó con la agresión a Xavi Martínez, locutor de Los 40 y miembro del jurado, las críticas, descalificaciones, insultos y sospechas no hacen más que crecer (Agreden a Xavi Martínez en el camerino de Eurovisión 2017 por el "tongo" para elegir a Manel).

Maika, que ya alimentó la teoría del 'tongo' tras el programa, ha explotado este 14 de febrero de 2017 contra el periodista por la valoración que hizo de su canción ( Maika y Mirela también denuncian tongo en Eurovisión 2017: "Teníamos una cierta intuición de cosas"):

"Independientemente de la agresión, que ya he condenado, quería hablar de tu valoración del rock", comienza diciendo en un vídeo compartido en su cuenta oficial de Youtube.

"Allí pude responder lo que se me ocurrió en el momento, pero como no tuve tiempo para explayarme lo hago ahora", añadió antes de recuperar el sonido de las palabras de Martínez.

"Las listas de Top10 de iTunes mundial, entre el reggaeton, el urban y el pop está copado todo. El rock hace años que quedó bastante lejos", dijo el locutor.

"Gracias por decirme que tengo una voz espectacular, yo nunca he creído en mis posibilidades, pero gracias, ya lo sé. Me lo han dicho tantas veces, cantantes y profesionales, que ya lo sé, no hace falta que tú me lo digas", empezó defendiéndose Maika.

La cantante comienza entonces una extensa revindicación del su género musical frente a las imposiciones de la industria y las grandes discográficas:

"Claro que el rock está pasado de moda, o como tú quisiste decir, está muerto, y si radios como la tuya no lo pinchan, claro que muere", dice la artista al tiempo que promete que "el rock no va a morir porque es una música que se lleva dentro".

"¿El rock está muerto? Y si encima le unes una persona que no tiene un 90-60-90, porque la industria tiene culpa del tema imagen, aparte de estar obsoleto según tú, ya nos vamos al traste porque no tenemos imagen".

La candidata condena entonces la puntuación que le dio Martínez al final de la gala:

"No entiendo tus 6 puntos. Yo creo que viendo mi actuación mi carisma está ahí y mi voz también". "Yo pensaba que en Eurovisión lo importante es la canción, y puede que no te gustara, lo entiendo, pero voz y carisma...".

"Creo que tus 5, 6 y 7 puntos tenían que haber sido 12, 10 y 8. Creo, es mi opinión", afirma asegurando que Leklein, Mirela y ella misma debieron ocupar los puestos más altos de la tabla.

"No sé qué hubiera pasado si hubiera habido un jurado de cantantes como se ha hecho siempre. Los cantantes son los que se pueden poner en tu piel y saber lo que ocurre sobre el escenario", considera.