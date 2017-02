Kiko Matamoros rechaza el abrazo de su hijo y huye enfurecido del plató del 'Deluxe'

Esta semana la revista Lecturas publicaba una entrevista a Diego y Laura Matamoros, los hijos del colaborador Kiko Matamoros, donde contaban el infierno que están viviendo al haber sido "engañados y estafados" por su representante Jorge Blanco, amigo de Raquel Bollo.

Este 17 de febrero de 2017, los dos vástagos de uno de los bocazas más grande que pulula por los platós se sentaron en el Deluxe para desenmascarar y denunciar los negocios de su ex representante.

Durante la entrevista, Kiko Matamoros entró a plató dispuesto a defender a sus hijos de Jorge Blanco y aunque parecía que el encuentro con su hijo iba a ser más calmado, prefirieron sentarse en sitios diferentes del plató para no coincidir.

Entre bromas, Jorge Javier Vázquez comenzó a frivolizar sobre el conflicto que mantienen padre e hijo, que llevaban sin coincidir desde hace más de un año. Laura, que ahora tiene una buena relación con Kiko, aseguró que ya había desistido en acercar pareceres entre su hermano y su padre.

Tras la afirmación, Diego se levantó de su asiento y afirmó estar contento con la cercanía que han conseguido tener. El joven, agradecido con su padre por el comportamiento que ha tenido durante los últimos días, defendiendo con firmeza a sus hijos, quiso acercarse físicamente a Kiko.

El colaborador fue tajante y avisó que ese no era el tema del que venía a hablar y salió huyendo enfadado del plató evitando cualquier acercamiento con su hijo: "Circos no".

Diego, visiblemente afectado comentó:

"Me he levantado para darle la mano y agradecerle lo que ha estado haciendo por nosotros estos días con este tema. No pasa nada."

El nuevo 'Toñogate'

El resto de la entrevista se produjo sin incidentes, donde revelaron que "han perdido más que hemos ganado".

"No me puedo pillar los dedos porque es un tema que no está claro, pero 20.000 euros seguro que me debe. Trabajo gratis desde el mes de septiembre porque no le apetece pagar", respondió Laura.

"Yo no me puedo quejar de lo que he ganado porque una persona diría que he ganado mucho, pero he perdido más", dijo Diego por su parte.

Los hermanos comenzaron a sospechar de Jorge Blanco hace semanas, pero no ha sido hasta ahora que todo ha salido a la luz pública: