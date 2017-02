Mirela, a tribunales por Eurovisión

El fin de semana ha sido muy distinto para Manel Navarro, representante español en Eurovisión y Mirela, la aspirante que quedó clasificada en segunda posición en la polémica gala de TVE que sigue generando controversia una semana después de celebrarse.

Manel Navarro ha viajado a Kiev en su primera parada internacional para promocionar su Do it for your lover. El cantante participó en la preselección ucraniana para el festival, donde interpretó el tema y conoció a Jamala, ganadora de Eurovisión 2016, que no dejó de animar al joven catalán.

Mirela, por su parte, ha dedicado el fin de semana a promocionar su tema Contigo y ha anunciado medidas legales por lo ocurrido. "Lo está haciendo mi discográfica", dijo el sábado en el programa QTTF de María Teresa Campos.

La cantante lamentó lo sucedido en la preselección de TVE y criticó que este año se hayan cambiado las reglas y prevaleciese el voto del jurado en vez de la opinión del público en caso de empate. Ese fue, precisamente, el origen de toda la polémica.

"No se pueden cambiar las normas año tras año porque nos despista a todos. Tendría que haber unas reglas fijas. En esta edición saber quiénes eran los miembros del jurado un día antes del programa, también nos chocó a todos", relata en La Razón.

Sobre Manel Navarro explica: "Me llevé bien con él desde el primer momento. No creo que sea culpa suya, es más, le deseo lo mejor, no le tengo envidia, ni sana ni insana porque nunca se sabe cómo van a ser nuestras trayectorias en el futuro. Está rodeado por su equipo e imagino que sabrán cómo manejar esta situación.