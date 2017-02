Ivonne Reyes: "El padre de mi hijo es Pepe Navarro; un señor muy cabezón que hace gilipolleces"

Ivonne Reyes lleva cerca de dos meses encerrada en la casa de GH VIP (A Pepe Navarro 'muerto', Ivonne Reyes se devora a un 'yogurín').

En ese tiempo, su vida privada ha sido noticia por una prueba de ADN que parece certificar que su hijo no es de Pepe Navarro, algo que le fue comunicado por la organización del programa (La desvergonzada confesión de Alessandro Lequio: "Yo fui un escarceo amoroso de Ivonne Reyes").

La presentadora, lejos de abandonar o deprimirse, continuó en en la casa de Guadalix, empezó a repartir a diestro y siniestro, opto por disfrutar de su cuerpo serrano e incluso, ha comenzado una tórrida relación amorosa con Sergio Ayala (Pepe Navarro despellejará a Ivonne Reyes con una prueba brutal).

El joven concejal del PP, ex pretendiente de Mujeres y hombres, se interesó mucho este 20 de febrtero de 2017 por la vida íntima de la venezolana ('GH VIP': Una furiosa Ivonne Reyes ataca a mordiscos a Pepe Navarro ).

En una conversación con el resto de habitantes de la casa, le preguntó este lunes por su exmarido y por el padre de su hijo.

Ivonne no rehuyo el asunto:

"Con mi exmarido me llevo muy bien. Se ha casado otra vez, me invitó a la boda pero no pude ir".