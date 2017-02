La curiosa conversación entre Pilar Rubio y Manuela Carmena

Pilar Rubio tiene una apretada agenda pero ha buscado un hueco para participar como modelo en unos de los desfiles de la Madrid Fashion Week, en la que tuvo un fortuito encuentro con Manuela Carmena, con la que pudo conversar unos minutos.

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena se dejó ver en la semana de la moda de Madrid dónde desfilaba la presentadora de televisión y mujer del futbolista Sergio Ramos, Pilar Rubio. Ambas mantuvieron una entretenida conversación durante unos minutos, charla que pudieron recoger las cámaras. Las imágenes no han dejado de circular por la red:

.@PilarRubio_ y la @ManuelaCarmena hablan de los corsés que tienen en su armario 😂👌🏻 pic.twitter.com/NYapnieRpA — MBFashionWeekMadrid (@MBFWMadrid) February 17, 2017





La colaboradora de ‘El Hormiguero' le preguntó: "¿Usted es de ponerse corsés?", a lo que Manuela Carmena contestó: "No, bueno, ahora que me acuerdo tenía uno precioso de fiesta pero era con automáticos, con corchetes".

La presentadora replicó: "Eso no es un corsé, si tiene botones no vale. Hay que tirar del lazo" y concluyo: "Pues hay que probarlo", cosa que Carmena apoyó: "Claro que sí, ¿por qué no?". Este se convirtió sin ninguna duda en uno de los momentos más peculiares del desfile.