Kike Calleja da 'pases' con una cotilla de 'Sálvame' que no es Terelu Campos

La Fábrica de la Tele organizó una fiesta por todo lo alto para celebrar su décimo aniversario coincidiendo con el día de San Valentín.

El lugar escogido fue la madrileña discoteca Kapital y acudieron numerosos rostros conocidos de Telecinco, entre ellos los colaboradores de Sálvame Terelu Campos, Kike Calleja, Mila Ximénez, Paz Padilla o Belén Esteban.

Calleja y Terelu mantienen una amistad muy especial que en el año 2014 llegó a ser un romance, pero no era de la rubia de quien estuvo pendiente toda la noche.

Según desvela la revista Lecturas, Terelu fue la protagonista indiscutible de la fiesta y no paró de bailar en toda la noche, mientras su amigo íntimo no se separó de Mónica Hoyos. Los asistentes aseguran que entre ambos se podía palpar la química, aunque el tonteo no llegó a más.

Cuando la hija de María Teresa Campos se sentó a descansar, su inseparable amigo se acercó para darle un masaje en los pies. Un gesto más que prueba que donde hubo fuego, cenizas quedan, aunque sea en forma de amistad.

Bien entrada la noche se movieron a otro local de moda de la noche madrileña y los amigos fueron de los últimos en recogerse junto a Miguel Temprano.