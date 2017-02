Melania Trump "abrumada y miserable"

Mientras su marido vive el sueño de su vida, ella ha despertado en su peor pesadilla. Según ha confesado uno de sus estilistas, Melania Trump se siente "abrumada y miserable" en su puesto como Primera Dama y "odia todo esto".

Melania Trump no es feliz. Así al menos lo asegura uno de sus estilistas, Phillip Bloch, que ha concedido una entrevista a la revista US Weekly: "Realmente es demasiado. Esta vida es el sueño de Donald, no de ella. Se siente abrumada y miserable, tanto que ha dejado de acompañar a su hijo Barron al colegio", asegura esta persona.

Al parecer, la modelo eslovaca siente que la sombra de Michelle Obama es demasiado alargada y que jamás podrá ocupar su lugar: "Ni siquiera se imaginó que podría llegar a estar en esa circunstancia. Odia todo esto", afirma.

Lo cierto es que la escasa presencia de Melania Trump en la Casa Blanca y en los actos que su marido ya afronta como Presidente de los Estados Unidos no ha pasado desapercibida. La supuesta infidelidad de la Primera Dama ha dado la vuelta al mundo y en redes sociales incluso se llegó a lanzar una plataforma para ayudarla llamada #FreeMelania (Liberad a Melania). De momento, parece que la primogénita de Trump, Ivanka, está encantada de ocupar el lugar de su madrastra.