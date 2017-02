Rafa Mora 'eleva' su apuesta y cancela su boda con la pizpireta Macarena

Lo de Rafa Mora es una huída hacia adelante. Vistas y oídas las declaraciones de Ian en el 'Sálvame Deluxe' del 17 de febrero de 2017, horas después de haberse declarado a su chica, Macarena, en 'Cámbiame', el tertuliano lo tiene claro, se acabó toda posibilidad de volver con la mujer a la que ve como una traidora de tomo y lomo.

Por lo pronto, este 22 de febrero de 2017 ha optado por cancelar la boda prevista con Macarena y esto no parece tener vuelta atrás.

Cierto es que el 21 de febrero de 2017 había anunciado que rompía con ella, pero este 22 de febrero de 2017 da un paso más al anular el enlace con Macarena.

No obstante, conociendo como se mueve el universo telecinquero, no sería de extrañar que hubiese detrás una estrategia para romper y semanas después presentar por todo lo alto una reconciliación en toda regla (y con cuantioso cheque por delante, por supuesto).

De momento, Rafa Mora no está por la labor y asegura tener una depresión de caballo tras el palo sentimental:

Yo ahora mismo estoy decepcionado, he estado muy enamorado de ella pero la base de toda relación es la confianza. No puedo estar con una persona en la que no confíe al 100%.

Mientras, Macarena intenta venderse como una víctima del asunto:

Rafa es el hombre de mi vida y quiero que me siga haciendo muy feliz. Si ha visto algo que no le ha gustado quiero que sepa que estoy arrepentida, pero no le he sido desleal en ningún momento.