Miguel Ángel Muñoz, rumbo a los Ángeles

Miguel Ángel Muñoz cierra una etapa profesional en ‘Amar es para siempre'. El actor, que se incorporó al serial de sobremesa de Antena 3 el verano pasado para dar vida a Alonso Núñez de Losada, atraviesa sus últimos días de rodaje en el set de grabación.

Con motivo de su despedida, el grupo audiovisual le ha realizado una entrevista al actor en la que hace balance de todos estos meses como protagonista de la ficción producida por Diagonal TV, y adelanta qué es lo que le depara a su personaje. Ahora, Miguel Ángel pondrá rumbo a Estados Unidos para afrontar nuevos retos.

¿Cómo ha sido la experiencia de pasar por ‘Amar es para siempre'? ¿Qué te llevas de este proyecto?

Ha sido una experiencia absolutamente increíble. Conocía a Eduardo Casanova [director de la serie] desde hace muchos años, trabajé con él en ‘Un paso adelante' y ya sabía que me iban a tratar como en casa y que se trataba de un equipo muy profesional; pero mis expectativas han sido superadas.

En muchos años trabajando -no solo en España sino en otros países también- no me había encontrado un equipo tan profesional como el de ‘Amar es para siempre'. Es increíble lo medido que lo tienen todo: no se falla ningún día. Ha sido un lujazo. Tanto, que he podido compaginar mi participación en esta serie con otros proyectos y aventuras personales.

A pesar de que ahora me voy a Los Ángeles a hacer otras cosas y de que estas son las fechas con las que me comprometí, voy a echar muchísimo de menos a mis compañeros. Están siendo unos días muy especiales.

¿Cómo te llega la propuesta de ser uno de los protagonistas de ‘Amar es para siempre'? ¿Ya sabías que tu participación no se podría extender más allá de febrero?

Ha habido dos o tres años en los que Eduardo ya me propuso trabajar con él en esta serie sabiendo mis ganas de volver a trabajar con él. Además, con Diagonal TV -con quienes hice ‘Sin identidad'- tengo muy buena relación. Nunca me pude comprometer, precisamente, por temas de tiempo.

Para esta temporada, Eduardo me volvió a llamar. Mi intención era estar en España durante todo 2016, así que le dije que más allá de esto no me podía comprometer. Cadena y productora lo vieron bien y decidieron escribir una trama acorde con esto.

Aunque este jueves sea tu último día de rodaje en ‘Amar es para siempre', a tu personaje en la serie aún le queda mucho... ¿no?

Sí, mi personaje va a seguir saliendo durante varios meses. Le quedan aún muchos capítulos. Nos hemos pegado un atracón de rodar escenas y hemos adelantado muchos capítulos para que yo pudiera marcharme a tiempo.

¿Y qué le espera a Alonso en los próximos episodios? Porque estamos viendo que los problemas crecen a su alrededor...

Vamos a ver lo más interesante e intrigante de la temporada de ‘Amar es para siempre' a través de este personaje, que ha dado un giro de 360 grados. La gente ya se está sorprendiendo mucho por el cambio que ha dado: se le empieza a ver el plumero, no era tan bueno como parecía...

A Alonso se le va complicando la cosa. Esta actitud que tiene le lleva a enemistarse cada vez con más gente. Pasa de ser un tipo muy querido a no tener ni un solo amigo. Y cuando creamos que la cosa no puede ir a peor, le sobreviene una nueva situación que sacará lo peor de Alonso.

Se nota que has disfrutado mucho con el arco evolutivo que ha tenido tu personaje en ‘Amar es para siempre'...

¡Está siendo muy divertido! Estoy muy agradecido porque es algo que pedí al principio, que el personaje no fuera tan bueno, que tuviera un lado más oscuro. Así que veremos un montón de tramas de Alonso que son muy interesantes y que para mí, como actor, me ha resultado muy divertido poder sacar lo peor de un tipo como Alonso.

Tu currículum está muy ligado a Atresmedia, has formado parte de algunas de las series de mayor éxito de esta casa... ¿Qué supone para ti trabajar para una producción del sello Series Atresmedia?

Es una parte importantísima en mi carrera. Prácticamente, el 80% de lo que yo he hecho en televisión lo he hecho con esta casa y la siento como mía. De verdad es como si fuera mi casa porque a casi todo el mundo que trabaja ahí lo conozco. Hará como diecisiete años que empecé a trabajar con Antena 3. Llevo recorriendo esos pasillos desde entonces. El cariño que yo tengo por esta casa y el que ellos tienen por mí es mutuo. Ojalá sigamos compartiendo proyectos.