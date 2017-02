Alyson Eckmann en 'GH VIP': "Se me está saliendo un pezón"

Todo por la audiencia en Telecinco y, como dice un viejo aforismo español, 'hasta que el mono aprenda francés' (La feroz Aída Nízar consigue a codazos ser repescada por 'GH VIP' y vuelve a la pelea).

Porque no hay día que los pupilos de Paolo Vasile no monten un número sexual, inventen una bronca sarracena o se pongan patas arriba (Chenoa no le hace la cobra a David Guapo para disgusto de Ares Teixidó).

Alyson Eckmann y Marco Ferri siguen muy juntos en la casa de Gran Hermano VIP.

La sintonía entre los dos personajes es buena desde el primer día y ha ido creciendo a medida que se han ido conociendo.

Lo último han sido unas imágenes en las que se ve a los concursantes compartiendo horas de confidencias al sol en el jardín de la casa de GH.

"Se me está saliendo un pezón, un poquito de por favor Marco", soltó Alyson al ver que su biquini le estaba jugando una mala pasada.

Esta buena relación ha provocado los celos de Aylén, la novia de Marco, que sigue el programa como espectadora desde el exterior.

Tanto es así que Jordi González ofreció a la joven entrar el próximo domingo 26 de febrero de 2017 en GH como invitada para hablar cara a cara con su pareja.