El bocazas Jaime Peñafiel pone a la Reina Letizia en una incómoda posición con su cuñada Cristina

Mucho se está hablando estos días del papel de los Reyes, y concretamente de Doña Letizia, tras la sentencia del Caso Nóos. La Reina sería contraria a rehabilitar la Infanta Cristina, a pesar de que ha sido absuelta y del empeño de su suegra, la Reina Sofía, por limpiar su imagen.

De hecho, según ha declarado el periodista Jaime Peñafiel a VozPópuli, Doña Letizia es la única que se ha "alegrado" de ver a los Duques de Palma en el banquillo, "sin ninguna duda porque nunca se han llevado bien.

Aunque en su momento fueron muy amigos luego ella se alejó de esta relación pero no han tenido muy buena relación nunca, ni con el Rey emérito tampoco. No me cabe la menor duda de que ella se ha alegrado totalmente".

En cuanto a cómo ha sentado la sentencia en el seno de la Familia Real, el periodista señala:

"Al Rey Juan Carlos muy mal, tener a una hija sentada en el banquillo... igual que al Rey, a pesar de haber puesto terreno de por medio. El día que se iba a dar a conocer la sentencia, que estaban en el Museo Thyssen, Felipe estaba mirando el reloj, estaba pendiente. Era un trago duro ver a una hermana y a una hija en el banquillo y es un trago duro la sentencia, que no es una sentencia absolutamente absolutoria. Como he explicado han querido absolverla por un lado pero la condenan a 200 y pico mil euros , por lo que es una contradicción con la sentencia. La única que se ha alegrado es Letizia".

"La auténtica culpable de este juicio es la Infanta. Sin ella, Iñaki no hubiera podido obtener ni un solo euro y hay una declaración de Jaume Matas en la que el fiscal le pregunta por qué le dio un 1.300.000 euros a Iñaki y dice que porque era el yerno del Rey. Entonces abusaba de eso porque estaba casado con la Infanta y al mismo tiempo también cobraba, no sólo se beneficiaba. Cristina ha creado un precedente que afectará a todos los juicios que están por venir, habrá más mujeres tontas que no se enteren de lo que pasa en su casa. Cuando les interesa a las mujeres que les llamen tontas...".

Sobre un posible cambio de residencia de la pareja, Peñafiel cree que dependiendo de las medidas que se tomen pueden quedarse en Ginebra o irse a Lisboa:

"Porque Aga Khan, para quien trabaja ella en Ginebra, va a trasladar su Fundación a Lisboa por lo que sería cómodo para ella si algún día, no ahora, dentro de un año, Iñaki ingresa en prisión, aquí en España. Para ella sería más fácil y más cómodo que vivir en Ginebra".

Y sin pararse en barras, Peñafiel -que fue el 'darling' de Zarzuela cuando era la estrella rutilante de 'Hola' y hace décadas que no pierde ocasión de dar palos a la Casa Real- suelta que los niños Urdangarin son las verdaderas víctimas de todo esto: