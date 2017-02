Lolita pilla un cabreo moumental en Twitter: 'No permito faltas de respeto ni amenazas'

La quinta edición de 'Tu cara me suena' está próxima a acabar, y Lolita -que tiene carácter, personalidad y tronía de sobra para no aguantar pesados- ha aprovechado para saldar algunas cuentas pendientes.

Las críticas al jurado han sido numerosas en esta edición a través de redes sociales. A Lolita en concreto, por considerar injustas sus puntuaciones a Rosa López.

harta de tanto mamoneo, este 24 de febrero de 2017 y tras la última semifinal, la jueza del talent show decidió zanjar las polémicas ante el tono de algunos comentarios recibidos (Juan y Medio enfadado, desmiente los cinco años con Lolita (Flores)).

Y lo hizo en Twitter:

Posible fichaje por TVE

Lolita tiene una oferta para encabezar la nueva etapa de 'En la tuya o en la mía' en TVE, tal y como ella confirmó esta misma semana (TVE fichará a Lolita Flores para montar una 'casa' con la que competir con la de Bertín Osborne).

El proyecto, congelado durante los últimos meses en la Corporación, podría relanzarse y ella se posiciona como una de las candidatas a liderarlo.

Sin embargo, ella quiso matizar que no va a sustituir a Bertín Osborne:

"No he firmado nada, todavía no sé absolutamente nada. Tengo ofertas de otras cadenas cuando acabe 'Tu cara me suena', que termina el 3 de marzo. Pero aún no sé nada y están saliendo las noticias como su yo fuera a hacer 'Mi casa es la tuya'".