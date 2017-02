Ana Obregón: Otra que se avergüenza de ser española

Hace pocos días se la podía ver tan feliz en El gran reto musical de La 1, pero parece que la felicidad la ha perdido de un plumazo al conocer no sólo la sentencia dictada contra Iñaki Urdangarin y su esposa, la Infanta Cristina, sino con la noticia posterior de que el exduque de Palma ni tan siquiera tendrá que pasar en prisión un día de los seis años a los que había sido condenado.

Para la recordada protagonista de 'Ana y los siete', "hoy nos han dado una bofetada moral a los españoles. Indignación , repugnancia y vergüenza. La justicia no es igual para todos". Para ella, "la Justicia nos enseña que saquear una fundación para niños discapacitados y robar a los españoles está bien hecho, porque después de hacerlo te vas en primera a tu casa con coches oficiales y escoltas que pagamos todos los españoles".

Ana Obregón cree que con la resolución del 'Caso Nóos' se ha hecho un "flaco favor" a la monarquía y a la justicia", por lo que señala que "después de esto dan ganas de no pagar impuestos, después de esto se avergüenza uno de ser español, y eso que me siento española hasta la médula".

La actriz y presentadora recordó que "como yo hay muchos españoles que llevamos muchos años trabajando, en mi caso de los cuarenta años que llevo trabajando, veinte años lo he hecho para Hacienda", sobre todo porque precisó que "siempre he cumplido pensando que esos veinte años de mi vida los dedicaba a la sanidad, a la cultura, a ayudar a las personas y niños que lo necesitan. Me da asco pensar que he estado 20 años manteniendo a los corruptos", en referencia a los principales implicados en el 'Caso Nóos'.