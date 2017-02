Los fenómenos paranormales que ocurren en casa de Feliciano López

El tenista tiene un nuevo motivo de preocupación, que se suma a la incertidumbre por lo que dirá su ex, Alba Carrillo, este viernes en televisión. Feliciano López está un tanto intrigado por los fenómenos paranormales que están sucediendo en su casa de Pozuelo de Alarcón, en Madrid, de un tiempo a esta parte.

Algunas de sus corbatas preferidas han aparecido chamuscadas, algo extraño, pues él no fuma. No son las únicas prendas dañadas. Los pantalones también se han visto afectados y sus forros interiores han sido carbonizados. Tal y como revela La Vanguardia, nadie del entorno de Feliciano cree que se deba a la labor de sus empleadas domésticas y apuntan a otros factores.

Por si fuera poco, también se han encontrado varios papelitos, distribuidos en diferentes lugares del domicilio. Éstos han aparecido garabateados con extraños símbolos, en lo que podría ser algún intento de maleficio contra el tenista realizado por cualquier enemigo del mismo o, simplemente, por un bromista.

Lo cierto es que la maldición no funciona de la manera que cabría esperar, puesto que Feliciano se encuentra en un gran momento deportivo, pues en 2016 logró tres trofeos y marcha 28 en el ranking ATP, justo por delante de David Ferrer, con 63.864 ganados solo con el tenis en 2017. Mientras tanto, su ex mujer, Alba Carrillo, prepara su 'carrillazo' para esta noche en Sálvame, y ya ha adelantado entre otras lindezas que va a contar que cuando estaba con el tenista no tenían sexo.