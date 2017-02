¿Cuánto cobra Meryl Streep cobra por lucir un vestido para los Oscar?

La actriz más progresista y admirada del último medio siglo, esa que defendía los derechos civiles y la humanidad frente a los abusones en el poder, Quedó en evidencia ante todo el mundo. Por avariciosa. Por querer cobrar por llevar un vestido carísimo (100.000 euros) con el que medio planeta soñaría llevar y que encima le regalabafn.

Las declaraciones de Karl Lagerfeld publicadas por WWD querían probar ese pecado capital. El director creativo de Chanel alegó que su equipo había preparado un vestido de Alta Costura para ella, pero que la actriz pretendía recibir una compensación económica a cambio de la visibilidad que Streep daría a la maison francesa sobre la alfombra roja: "Después de haberle regalado un vestido que cuesta 100.000 euros, nos enteramos que encima teníamos que pagar. Les damos vestidos, se los hacemos, pero nosotros no pagamos", dijo el Káiser a la publicación para apostillar: "Es una actriz genial, pero un poco tacaña también, ¿no?".

Dos días después de lo que podía haber sido "el episodio de codicia que arruinó la imagen de Streep", la actriz ha dado la vuelta a la tortilla y lo ha convertido en una lección de marketing sobre cómo responder ante una crisis de este calibre. La apabullante ovación con el público en pie que se llevó pocos minutos después de empezar la ceremonia lo corroboró. Streep llegaba con la cabeza alta y con todo resuelto.

Un día antes de los premios, emitió un comunicado firmado por ella misma en el que zanjaba el asunto: "En referencia a la afirmación de Mr. Lagerfeld, no hay controversia posible: Karl Lagerfeld, un diseñador prominente, me ha difamado a mí, a mi estilista y al ilustre diseñador que he escogido vestir en una importante publicación", escribió. "Esa publicación publicó esa difamación y no la contrastó. Consecuentemente, la historia fue contada a escala global, y continúa haciéndolo, globalmente, para empañar mi aparición en los Oscar -ocasión en la que se cumple mi nominación número 20- para así eclipsar este honor ante los medios, mis colegas y la audiencia". La cosa seguía, y de qué manera:"Él mintió y todavía estoy esperando a que se disculpe". Pero el diseñador lo hizo y respondió: "Tras una conversación informal, malinterpreté que la sra. Streep podría haber escogido a otro diseñador para cobrar por ello, pero me ha confirmado el equipo de la sra. Streep que no es el caso. Lamento esta controversia y deseo a la sra. Streep que le vaya bien con su nominación número 20".

Streep no llevó Chanel. Pero sí un Elie Saab palabra de honor.