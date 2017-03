El apasionado beso lésbico de Mónica Naranjo y Marta Sánchez

Las dos cantantes participaron este martes en el festival GranDiosas en México en el que compartieron escenario para interpretar juntas el tema Jamás. Con las últimas notas de la canción, Mónica Naranjo y Marta Sánchez se fundieron en un apasionado beso que no dejó indiferente a nadie.

Dos divas, un beso y un buen enfado por parte del público. Ése es el resumen de la actuación de Mónica Naranjo (42) y Marta Sánchez (50) en México, donde cerraron su participación con un beso de tornillo que no dejó indiferente a nadie. No obstante, la pantera de Figueras no quedó contenta con su paso por el escenario, ya que fue interrumpida en varias ocasiones durante su discurso de despedida por el público y se mostró visiblemente molesta: "¿Nadie os ha dicho que es de mala educación interrumpir cuando alguien habla?". Finalmente, Naranjo abandonó el escenario con el discurso a medias.

.... Y que siga fluyendo el amor en el mundo 💕💗💖💕💗💖 A post shared by Mónica Naranjo (@monicanaranjo) on Feb 28, 2017 at 9:17am PST

La intérprete de Sobreviviré, ya más tranquila, quiso quedarse con lo mejor de la noche y compartió su beso con Marta en las redes sociales con un claro mensaje: "Y que siga fluyendo el amor en el mundo".

Marta Sánchez, por su parte, está disfrutando de lo lindo de su visita a México, que le ha venido de perlas para olvidarse de su último disgusto. Hace unos días, mostró su indignación y enfado por una entrevista que había concedido al diario El Español, dirigido por Pedro J. Ramírez, que titulaba "Marta Sánchez nos confiesa que notó que se moría Bimba Bosé". Ella ha respondido: "Quiero expresar mi desaprobación por el titular que ha puesto en mi boca el periódico El español (...) La periodista me explicó que es responsabilidad de sus jefes del periódico tal titular, que JAMÁS salió de mi boca. Bimba jamás me pareció que se iba, es más, nunca estuve más incrédula ante una noticia así!!!! Pido una aclaración y una excusa por parte del señor director de El español".